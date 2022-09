8. septembril sai kogu maailm teada, et meie seast on lahkunud kuninganna Elizabeth II. Kuningliku pere liikmed kiirustasid kuninganna juurde Balmoralisse, teiste seas ka prints Harry. Prints oma vanaema juurde enne tema surma ei jõudnud. Nüüd on välja tulnud, et Harry sai kuninganna lahkumisest teada napilt enne ametlikku teadannet.