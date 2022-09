Sel suvel lahvatas skandaal Shakira ja Gerard Piquega, kui tuli välja, et jalgpalluril on suhe endast 12 aastat noorema neiuga, kes mehe firmas töötab. Nüüd on välja tulnud, et vutitäht pettis oma endist kaaslast juba 2012. aastal - tolleks ajaks oli paar koos olnud juba kaks aastat.