„Ausalt öeldes täielik jura!“ Leila Miller lükkab kunagise kuulujutu ümber

Saates luges Oja Vikipeediast ette, kuidas Miller Karavani poistele peatsest Eestist „ära hüppamise“ plaanist ei rääkinud, kuid andis vihje sellega, et jõi nende Tabivere kontserdil viina. „Täielik jura, ausalt öeldes täielik jura,“ sõnas Miller ja lükkas sellega kuulujutud ümber.

„Mu emale räägiti sellist asja, et mind oli kuskilt baarist välja talutatud kahe mehe vahel, kuna ma ei võtnud enam jalgu alla, aga ma olin tol ajal täiskarsklane, ma ei joonud üldse,“ kinnitas Leila Miller. Naine ütles, et ühel korral oli ta küll pool pudelit šampust ära joonud ja siis kuuma vanni läinud - ta tegi seda selleks, et rasedust vältida.