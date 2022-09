Peaaegu riiklikud matused: Soomes saadetakse viimsele teele meelelahutaja Vesa-Matti Loiri

Soome peaminister Sanna Marin ning teadus- ja kultuuriminister Petri Honkonen teatasid oma pressiteates, et Vesa-Matti oli riigi iseseisvusaja üks armastatumaid ja suurimaid kunstnikke. „Ta on põlvkondade jooksul liigutanud lugematul hulgal soomlasi. Seetõttu tahame kogu valitsusena mälestust austada,“ ütlesid Marin ja Honkonen. Pressiteates lisati, et riiklike matuseid korraldatakse endiselt peamiselt presidentidele.

Honkonen ütles Iltalehtile, et osaleb täna matustel, mis peetakse Helsingi Jaani kirikus kell 15. Matustega on seotud piiskop Teemu Laajasalo Helsingi piiskopkonnast. Matustel osaleb ka Soome presidendi Sauli Niinistö abikaasa Jenni Haukio, eile osalesid mõlemad Londonis kuninganna Elizabeth II matustel ning sealt sõitis Niinistö edasi New Yorki ÜRO Peaassambleele.

Loiri lähedased avaldavad lootust, et ärasaatmine viiakse läbi vaid lähedaste ja kutsutud külaliste juuresolekul. Matustele on oodata suurt hulka Vesa-Matti sõpru, kellest suur osa on meelelahutusega seotud inimesed. Jaani kirik on Loiri jaoks tähendusega paik, kuna ta on seal ka ise esinenud. 2011. aastal toimus tema jõulutuuri avakontsert just selles kirikus.

Loiri suri eelmisel kuul pika haiguse tagajärjel ja sai oma raskest diagnoosist teada selle aasta jaanuaris ning leppis sellega. Soome multitalent elas 77-aastaseks ja jõudis oma pika ja mitmekülgse karjääri jooksul tegeleda nii näitlemise, laulmise kui ka spordiga. Oma pika karjääri jooksul pälvis Loiri arvukalt auhindu filmi-, televisiooni- ja muusikavaldkonnas.