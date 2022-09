KUUM VIDEO | Fantaasiale ruumi ei jäta: Heidi Klum tantsis kelmikalt pesuväel

Paar päeva tagasi Instagrami postitatud videos on näha, kuidas Klumil on seljas valge seksikas pesu ning ta esitab tõeliselt sensuaalset tantsu. Heidi on video filminud akna ees ning taustal paistavad kardinad, mis videole veelgi enam temperatuuri juurde keerab. Paistab, et Heidi kasutab videos rebasefiltrit, sest aegajalt ilmuvad ta pea peale rebasekõrvad ja rinnale rebasesaba.

„Kaota oma pea,“ on endine modell vaid video juurde kirjutanud. Ta on postituse juurde lisanud teemaviited, millega soovitab tantsimist jätkata ja, et tegemist on kirgliku tantsuga. Naine on kommenteerimise võimaluse video juures keelanud, kuid paar päeva tagasi postitatud video on juba kogunud pea 80 tuhat meeldimist. Video taustal kõlab artisti Rhye lugu „Black Rain“.