Kasparil, kes on juba ennast teleajalukku kirjutanud ülientusiastliku allapissimise looga (vaata 2. episood), juhtus seekord siiski õnnelik õnnetus, kui ta Britaga end teki alt leidis. Võiks arvata, et Brita tegelik toakaaslane ja neiust tõsiselt sisse võetud Sven on juhtunu üle kurb, kuid tuleb välja, et temal pole uue paarikese võngedest õrna aimugi.