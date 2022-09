Laulja Adam Levine on sattunud parajasse skandaali - välja on tulnud, et mees saatis flirtivaid sõnumeid teisele naisele samal ajal, kui ta oma naise Behati Prinslooga abielus on. Levine soovis oma sündimata lapsele isegi sama eesnime panna, mis tema väidetaval armukesel on.