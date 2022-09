Kui poleks teadnud, et Elizabeth II on meie seast lahkunud, oleks 48 tundi enne riikliku matuse algust võinud arvata, et Londonis on toimumas mõni muusikafestival. Või on hoopis leidmas aset järjekordsed kuninglikud pulmad. Rahvas oli elevil, aga kõigel sellel oli must alatoon.