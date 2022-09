Palju õnne! Eestis elav ja tegutsev endine Soome vormeliäss Mika Salo kihlus

Mika elab Tallinnas ja tal on siin ka kena palka maksev pisifirma. 2020. aastal kirjutas Ärileht, et Mika Juhani Salol on Eestis juba enam kui 11 aastat olnud firma Alley Investments OÜ. Selle 2017. aasta käive oli üle poole miljoni euro, siis aga on see langenud kahel järgmisel aastal alla 300 000 euro piiri. Puhaskasum on käibest igal aastal moodustanud pea kümnendiku.