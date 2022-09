Khloe Kardashian räägib esimest korda pojast, kelle ta oma eksiga sai: see oli raske aeg mu elus

Teisest hooajast on avalikkuse ette jõudnud vaid mõned klipid ja treilerid, kuid juba nendest paistab, et algav hooaeg tuleb põnev. Üheks läbivaks teemaks on Khloe ja tema eksi teise ühise lapse sünd, mis sai alguse juba esimeses hooajas, kuid nüüd heidetakse sellele rohkem päevavalgust.

Treilerist on näha, et lapseootuse kohta räägivad nii Khloe kui ka tema Kris Jenner. Lühikeses avaldatud klipis istub Khloe kaamera ette ja paistab pisut närvis olevat, kui produtsent uurib, kas naine on valmis filmima. „On miskit, millest ma olen valmis rääkima. Tristan ja mina saame veel ühe lapse. See peaks olema väga rõõmus aeg, aga see on väga erinev kogemus,“ ütleb Khloe hääle värisedes ja pisaraid tagasi hoides kaamera ees.

Olukorra kohta võtab sõna ka Kris, kes on silmnähtavalt kurb ja peaaegu nutab. „Raske on näha, kui valus tal on,“ kommenteerib naise ema kurvalt tütre rasket olukorda. Khloe tõdeb, et kuigi tegemist oli tema jaoks raske ajaga, siis on ta siiski rõõmus, et sellest on sündinud midagi positiivset, õnnelikku ja ilusat.

Kardashiani ja Thompsoni teine ühine laps sündis augusti alguses. Seekord said nad pisipoja vanemateks surrogaadi abil ning Khloe pole veel lapse nime avaldanud. Uudis, et Kardashian ja tema endine poiss-sõber Thompson taas lapsevanemateks saavad, tuli avalikuks 13. juulil. Paar on pidevalt kokku-lahku läinud, kuna Tristan on mitmeid kordi Khloe't petnud ja hetkel nad enam koos ei ole.