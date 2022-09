RANNAVÄLJAANNE | Eesti sisuloojatele ostetakse suurtes kogustes võltsjälgijaid

Avaepisoodi esimeses pooles räägib Maria sellest, kuidas Instagramis on toimumas midagi väga eriskummalist. „Ma olen viimasel ajal tähele pannud, et kuidagi kahtlaselt palju on neid püsijälgijaid osadele kontodele tekkinud. Kui muidu vaatasid mu profiili ja oli selline 60 tuhat selli, kes mind jälgisid, siis nüüd järsku on seal 180 tuhat.“

Rannaväli tunnistab, et see avastus ei olnud just kõige meeldivam. Ta ütleb, et paljudele võib jääda mulje nagu ta ise oleks need jälgijad soetanud, kuid nii see kindlasti ei ole! Arvatakse, et rohkem jälgijaid tähendab automaatselt paremaid koostöid, kuid see on tõest väga kaugel.