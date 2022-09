Ariana Grande kolis filmivõtete ajaks Londonisse: lauljanna peatub tõeliselt luksuslikus häärberis

Ühendkuningriigis peatub naine tõelises muinasjutupalees, mille väärtus kerkib kaheksakohaliseks. Uhke häärber paikneb Põhja-Londonis ning tema naabriteks on laulukirjutaja Liam Gallagher ja koomik Ricky Gervais. Eelmisel aastal abiellus Grande oma kallima Dalton Gomeziga ja eeldatavasti hakkab mees oma abikaasaga palju koos olema.

„Ariana üürib vapustavat maja ühes pealinna ihaldatuimas piirkonnas. See koht, mille Grande leidis, on nagu kindlus. Kõik, kes arvasid, et neil õnnestub Arianat näha, peavad pettuma,“ rääkis muusiku kolimisega kursis olev allikas väljaandele The Sun. Lauljanna palee asub nii privaatses ja teistele inimestele kättesaamatus kohas, kus ta saab end pärast filmimist täielikult puhata.

See, et naine tõeliselt kauni kodu endale leidis, võib olla tänu tema abikaasa Gomezile. Dalton on Ameerika kinnisvaraekspert, seega pole üllatav, et Ariana on leidnud endale niivõrd ihaldusväärse koha peatumiseks. Kuna Grande on multimiljonär, ei mõjuta luksuslikus majas elamine tema pangakontot märkimisväärselt, kuid siiski tuleb naisel häärberi üürimise eest välja käia sadu tuhandeid naelu.

Muinasjutulises palees on olemas suur köök, mis on varustatud tipptasemel tehnikaga ja kõikides tubades on kvaliteetne mööbel. Samuti asub majas suur kino ning hoone juurde kuulub privaatne aed, kus on palju ruumi. „Majas pole raha kokku hoitud. See on tõesti nagu palee,“ teab allikas maja kohta rääkida.

Ariana hakkas filmiga tegelema juunikuus ja enda sõnul teab ta kogu materjali paremini, kui oma viite sõrme, kuid tal on siiski vaja palju oma rolli jaoks vaeva näha. Filmimise ajaks on Grande oma uue muusika kalla töötamise pausile pannud.