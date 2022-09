FOTOD | „ENSV“ baarmenid Ats ja Illar seiklesid Mustamäel: linnaosa 60. sünnipäeva puhul valmib film!

„Mustamäe linnaosa valitsus ise filmivõtteid ei teinud, vaid tellis ideekorje käigus originaalstsenaariumi ja produktsiooni, mis kirjeldaks ajaloolis-ilukirjanduslikus võtmes mineviku sündmusi,“ räägib linnaosa vanem Lauri Laats. Ideekorje välistab ka olukorra, kus keegi võiks ette heita, et linnaosavalitsus kasutas ETV seriaalitegelasi kuidagi oma huvides ära. Möödunud valimistel 8466 häält kogunud Lauri Laats lubab, et lustakas film jõuab mustamäelaste ette veel sel aastal. Filmi eelarveks oli ligi 28 000 eurot.

„Loodetavasti õnnestub seda ka tele-eetri vahendusel näha. Läbirääkimised käivad,“ lisab Laats. Kuluaarides on teada, et kuni tunni pikkune film rahva lemmikkangelastega peaks jõudma hilissügisel ETVsse. Filmi stsenaariumi autor on „ENSV“ stsenarist Gert Kiiler ja lavastaja Ain Mäeots.