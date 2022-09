VIDEO | Aps „Kuldvillaku“ saates ajas Kardashianide fännidel vere keema: panite veits mööda!

„Kuldvillak“ on telemäng, kus igas saates asuvad võistlustulle kolm inimest. Nad peavad valima pakutud teemadest meelepärase. Kui saatejuht Eeva Esse on küsimuse esitanud, loeb nii mängija reaktsioonikiirus kui ka teadmiste hulk. Kes kõige kiiremini reageerib, saab õiguse vastata.

Pühapäevases „Kuldvillakus“ tegid saatetegijad apsaka, mis häiris mitmeid Kardashianide fänne. Võistlejad pidid ütlema, milline USA räppar on Khloe Kardashiani abikaasa. Kui osalejad vastata ei osanud, andis saatejuht teada, et õige vastus on Travis Scott.