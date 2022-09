Raivo Suviste rõõmustab EFTA-l postuumselt elutööpreemia saanud Kirsi üle: tore, et ikka Toomas ka auhinna sai

Kas Suviste saab nüüd mõne Kirsi idee üle võtta? „Ausalt öeldes on praegu see kõik nii värske, et siiamaani on teinekord nii: lähed koju ja murdosa jooksul sekundist käib peast läbi, et helistaks Toomasele, ja siis saad aru, et praegu ei ole kuskile helistada. Toomas oli võimas ja ma arvan, et kui mind kunagi enam ei ole, ju siis on Toomas jälle seal lava peal minu asemel auhinda vastu võtmas,“ rääkis mitme saate produtsent intervjuus oma heast sõbrast.