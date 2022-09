Seksikad noored, luksusvilla ja 30 000 eurot: Andrei Zevakin ja Robin Valting paljastavad tõsielusaate tegemise tagamaid

Meelelahutusmaastik on viimase kümne aastaga drastiliselt muutunud. Ei ole enam ainult lauljaid, ainult näitlejaid, ainult teletegijaid jne. Tõeliselt edukas meelelahutaja on tänapäeval hübriid - ühel päeval mudib suunda, teisel päeval esineb kontserdiga, kolmandal teeb hoopis tõsieluseriaali.

Taolised talendid on ka Andrei Zevakin (26) ja Robin Valting (25). Andrei on pärit Jõgevalt, Robin Hiiumaalt. Zevakin on Valtingust tuntum, aga austajannasid ja vaistu suunamudijana läbi lüüa on mõlemal küllaga. Sel suvel tegid nad Türgis koos tõsielusarja „Villa“.