ARMAS KLÕPS | Moodne perekond! Meikar Liisa Leetma pani pisitütre eriti stiilselt riidesse

Fotolt on näha, et Leetma on endale ja tütrele sarnased riided selga pannud ning fännid ei hoia komplimentidega tagasi. „Väga stiilne perekond. Nii hea pilt!“ kirjutab üks jälgija. Teine lisab: „Appi kui armas!“ Lisaks on kommentaariumis kuhjaga südame emotikone.