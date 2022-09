FOTOD | Palavalt armastatud USA lauljanna LP meelitas Saku Suurhalli täismaja ning pani rahval puusa nõksuma

LP on võlunud kuulajaid üle kogu maailma ning kahtlemata on ta populaarne artist ka meie maal. Seda tõestavad eelnevad menukad kontserdid Alexela Kontserdimajas ning Haapsalu Piiskopilinnuses.



LP sai Euroopas tuntuks oma megahitiga „Lost On You“, mis 2016. aastal paljud muusikaedetabelid vallutas, sealhulgas meie regioonis. Kuid LP ei ole kindlasti ühe hiti ime. Kõik tema lood on Spotifys miljoneid kuulamisi kogunud. Populaarseimate lugude hulka kuuluvad näiteks „Muddy Waters“, „Strange“, „When We’re High“, „Other People“, „Tightrope“ ja mitmed teised.



Eelmisel sügisel andis LP välja oma kuuenda stuudioalbumi, mis kannab nime „Churches“. Uue albumi sünnilugu kirjeldab artist ise nii: „Ilus kogemus. Just nagu armumine. See album on nagu sõber, kes aitas mind läbi ühest keerulisemast perioodist inimkonna ajaloos ning võrdlemisi keerulisest perioodist ka minu jaoks isiklikult.“