Prints Edward viibib Eestis visiidil

President Alar Karis rääkis Kroonikale antud intervjuus , et kuningaga tal rääkida ei õnnestunud, ent kõneles Camillaga. President viitas intervjuus ka sellele, et prints Edward tuleb Eestisse.

2018. aasta oktoobris külastasid Eestit Wessexi krahv Edward ja krahvinna Sophie. Toona kohtusid nad Tallinnas inglise kolledži õpilastega. Wessexi krahv Edward ja krahvinna Sophie olid Eestis ametlikul visiidil, et tähistada Eesti ja Ühendkuningriigi 100 aastat kestnud sõprussuhteid.

Prints Edward on Elizabeth II noorim laps ja kolmas poeg. Wessexi krahvi tiitlit on ta kandnud 1999. aastast. Sündides oli ta Briti troonipärimisjärjekorras kolmas, 2022. aasta septembri seisuga on ta 13. kohal.