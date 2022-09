Milline luksus! Kim Kardashian ostis endale Malibu randa hirmkalli villa

Kardashiani põhiline kodu asub Californias Calabasases. Seal elab ta igapäevaselt koos oma nelja lapsega. Uus Malibu häärber on Hollywood Life’i andmetel mõeldud pigem suviseks kasutamiseks. Mereäärne villa on soetatud 70,3 miljoni euro eest.

New York Posti andmetel on hind Malibu kinnisvara puhul tänavu kõrgeim. Sotsiaalmeediastaaril see aga tükki küljest ei võta - Kim Kardashiani vara väärtus ulatub suisa miljardi dollarini.