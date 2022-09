Tõnu Oja võtab sel sügisel rahulikult: iga pole enam see ja kellele mul end ikka enam tõestada on

Eesolev aasta on märkimisväärne, sest just siis saab Tõnu Ojal täis kaks kümnendit Draamateatri trupis. Hetkel käivad teatris ,,Meister Solnessi'' lavaproovid ning iga kuu koguneb pea kümme-viisteist etendust, mis võtabki näitleja põhiaja. Teatritöö kõrvalt leiab Oja alati aega ka luuletaja ja laulusõnade loojana kirjanikuloomeks: ,,Värsiveeretust on läbi suve päris palju olnud ja jätkub ka sügisesse.''

Omamoodi lihtsus nii laval kui kaamera ees

Tunnustatud näitlejana satub Oja teatrilavalt ka aeg-ajalt kaamera ette seriaalides ja filmides mängima. Kuigi tööprotsessid on laval ja võtetel erinevad, ei leia näitleja, et üks oleks teisest teab mis keerulisem. ,,Mõneks intensiivseks võtteminutiks end kokku võtta on teine asi, kui tervet õhtut täitvaks etenduseks. Kuigi teatris on kaua proovi tehtud ja etendusetervik sinu kanda, pakub lühikeseks võtteks enese kokku võtmine mulle pinget,'' sõnab Tõnu Oja ning leiab, et kaamera ees peab lavastajat siiski palju usaldama.

Professor, kel pea ja süda pidevas võitluses

Sel sügisel võtab Tõnu Oja ette professor Saarla rolli telesarjas ,,Musta kivi saladus''. ,,Üks üleõppinud teadlane, kes oma teadmishimuga üle piiri läheb. Omeenda piiri, mitte riigipiiri. Sellest tekib sekeldusi talle enesele ja ümberolijatele,'' kirjeldab Oja ise oma tegelaskuju. Karakter pakkus ka ootuspärast väljakutset, kuid rolli sisse elamine möödus näitleja sõnul siiski valutult: ,,Lähtusin ikka mulle teadaolevatest psühholoogilistest arusaamadest, et selle kaudu kogu tervikusse oma panus anda.''