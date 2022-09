Mõistus tuli koju? Kanye West vabandab eksabikaasa ees: jumal käsib mul olla tugevam

2021. aasta oktoobrikuus leidis Kardashian endale uue kallima ning eksabikaasa armukadedus lõi lõkkele. Kanye West nägi pindu nii oma laste ema kui tema uue armsama koomik Pete Davidsoni silmis. Ta kritiseeris Instagramis järjepidevalt Kimi käitumist ning tule all oli ka Davidson.

Viimaks on West maha rahunenud ning vabandab avalikult Kim Kardashianile tekitatud ebameeldivuste eest. „Kim on ikkagi mu laste ema ja vabandan kogu stressi pärast, mida olen talle põhjustanud,“ ütleb artist. „Jumal käsib mul olla tugevam.“

„Tahan, et Kim oleks vaimselt terve ja õnnelik. Nii on ka lastele kõige parem,“ jätkab räppar. Ta lisab, et soovib edaspidi ka laste kasvatamisel rohkem sõnaõigust ning igatseb oma pere järele.