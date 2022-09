Triloogia „Wolf Hall“ autor Hilary Mantel suri 70-aastaselt

„Meie hinges on palju valu, kuna armastatud kirjanik Hilary Mantel on oma maise tee seljataha jätnud,“ avaldab naise kirjastaja. „Oleme mõtetes tema sõprade ja perega, aga eriti tema abikaasa Geraldiga. See on kohutav kaotus ning olen väga tänulik, et temast jäi maha nii palju imelist loometööd.“