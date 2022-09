Pearu Paulus oma fännidest: algusaastatel oli tähelepanu palju suurem ja esines isegi jälitamist

Saatejuht uurib lauljalt, kas fännidega on suhted alati soojad olnud või on ette tulnud ka ebameeldivaid vahejuhtumeid. „Meil on kuidagi väga viks ja viisakas suhe olnud,“ arvab Paulus. „Kindlasti algusaastatel oli tähelepanu palju-palju suurem,“ lisas ta. „Ja isegi jälitamist oli, aga see kõik jäi ikkagi viisakuse piiridesse.“