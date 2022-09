Printsess Anne'i lapsed avaldavad, milline omadus on nende ema juures kõige tüütum

Printsess Anne on tuntud oma stoilise rahu ja tõsise suhtumise poolest. Naine on kahtlemata üks Briti kuningapere töökamaid liikmeid, kirjutab The Times. 2021. aastal osales Anne koguni rohkematel kohtumistel ja audientsidel kui tema vend Charles.

Naisel on kaks last, Peter Phillips ja Zara Tindall, kes käivad oma ema jälgedes ega karda tööd. Mõnda aega tagasi andsid nad avameelse intervjuu, kus paljastasid printsess Anne'i kohta nii mõndagi huvitavat. Ühtlasi avaldasid lapsed, milline omadus on nende ema juures kõige tüütum.

„See on uskumatu, kui palju ta teab ja mäletab,“ räägib tütar Zara. „Ükski infokild ei lähe tema mälust kaduma! Vahel on see koguni päris tüütu.“ Poeg Peter nõustub: „Jah, see kisub tõesti vahel tüütuks.“

Seejärel rääkisid õde ja vend pisut omaenda lastest ning lisasid, et nad armastavad väga vanaema seltskonda. Peteril on kaks tütart, Zaral aga kaks tütart ja üks poeg.

„Anne'ile meeldib kui meie lapsed pühapäeviti tema juures lõunal käivad,“ räägib Zara. „Ilmselt nad meenutavad talle aega, mil meie veel Peteriga väiksed olime.“