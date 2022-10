Aune Past abielust Urmasega: silmapilkselt vastatud „jah“ oli mu kõige õigem ja õnnelikum otsus!

Aune Past (67) leiab, et elada tuleb kirega. Nii nagu aias on vaja luua taimedele optimaalne kasvukeskkond, tuleb tema arvates teha ka inimsuhetes, siis on kõik õnnelikud ja elu õitseb. Sel suvel tähistasid Aune ja ta abikaasa, ettevõtja Urmas Past oma 45. pulma-aastapäeva. Neil on kolm täiskasvanud last ja neli lapselast.