FOTOD | Kui kaunis! Pärnu rahvas nautis lummavat ja ägedat valgusfestivali ÖÖvalgel

Iga aasta septembrikuu viimasel nädalavahetusel toimuv valgusfestival ÖÖvalgel on Pärnu suurim kultuurisündmus, kus kolmel õhtul mängitakse erinevates Pärnu linna asukohtades valgusetendusi. Tegemist on valgusteatri festivaliga, kus läbi valguskujunduste- ja lahenduste jutustatakse lugusid, mille peategelaseks on alati elav inimene.