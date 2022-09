ARVUSTUS | „Pahad tüdrukud“ vestlusõhtu üllatab avameelsusega: letti laotakse kõik saladused ja skandaalid

Saabusin Butterfly Lounge’i kohale 45 minutit enne sõuprogrammi ametlikku algust ning uudistasin lokaali ning publikut. Kogu õhtu oli täis glamuuri ja luksust juba esimesest minutist. Butterfly nägi välja õdus ja hubane, aga samas ka salapäraselt seksikas ning kogu kohaletulnud publik koosnes peamiselt naistest. Kuid mitte tavalistest naistest – iga saabuja nägi kaunis välja ja oli tunda, et naised olid end spetsiaalselt Hundi-Saagimi-Suuroja õhtu jaoks üles löönud. Ega õhtu staarid nendest kehvemad polnud. Brigitte säras punases seksikas kleidis, Anul oli seljas imekaunis pükskostüüm ja Kristina kandis valget bleiserit. Kõik olid sellest õhtust endast maksimumi andnud, et kaunid välja näha. Butterfly Lounge oli selleks õhtuks perfektne koht – piisavalt intiimne, et salajutte pealt kuulata, aga samas ka müstiline, mis kogu õhtuks sobiva noodi andis.