Milline põnev üllatus! Värskeim tantsusaate osaline on Birgit Sarrap

Birgit Sarrapit käis otse treeningsaalis õnnitlemas „Seitsmeste uudiste“ juht ja ankur Liina Kanarbik, kes uuris ka, kui kiirelt tantsutäht saates osalemise pakkumise vastu võttis. Birgiti sõnul arutas ta enne otsuse langetamist teemat pereliikmetega ning uuris tausta ka eelmiste hooaegade osalejatelt. „Sain aru, et ei tekkinud ühtki põhjust, miks ma ei peaks saates osalema. Seega on just praegu see õige aeg, mil saan tantsida ja tänu sellele heategevusse panustada,“ selgitas Birgit.

Birgit Sarrapi tantsutreeneriks on Marko Kiigajaan, kellega koos on ettevalmistused saateks täies hoos. „Kõik vajab veel harjutamist – olgu siis varvaste asend, kannal libisemine või üldine hoiak. Samas on treeningud põnevad ja Marko väga asjatundlik,“ märkis lauljanna.

Birgit sõnas TV3 eetris, et saab nüüd tantsud selgeks õppida. Tantsuõpetaja Marko Kiigajaani esialgne õpilane oli Saskia Alusalu, kuid kahjuks pidi Alusalu saates osalemisest loobuma.

„Ma tegelikult ei karda midagi. Tulin saatesse selle mõttega, et seda nautida,“ ütles Birgit ja selgitas, et teda on juba mitu korda kutsutud saatesse osalema, kuid seni on ta sellest keeldunud. Sarrap ütles humoorikalt, et ei proovi tantsuplatsil Marko eest ära joosta, vaid hoopis talle järgi joosta.

Seni on avalikustatud järgmised „Tantsud tähtedega“ uuel hooajal osalevad paarid: Jüri Ratas ja Kristina Tarmet, villemdrillem ja Greta Korju, Kadri Tali ja Mairold Millert, Brigitte Susanne Hunt ja Robert Veskus, Ruslan Trochynskyi ja Anabel Aunver ning Juss Haasma ja Kerstin Kruuse.

„Tantsud tähtedega“ alustab TV3s juba 9. oktoobril.