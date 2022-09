KROONIKA PODCAST: Merle Palmiste kingib tunnikese tasuta elektrit ja võtab end sinu ees alasti

„Kui ma räägin oma õnnelikust lapsepõlvest, siis ma ütleksin neile, kellel on olnud raske: „Ärge kurvastage, et on olnud raske, teistel on jälle teistmoodi,““ räägib näitleja Merle Palmiste, kellel on olnud õnnelik lapsepõlv. See on teinud teda jälle teistmoodi haavatavaks.