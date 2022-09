FOTO | Avaldati esimene pilt Elizabeth II hauast

Nüüd on kuningakoda avalikustanud esimese foto St George'i kabelis asuvast hauast, mis on viimane peatuspaik ka Elizabethi vanematele ja eelmisel aastal meie seast lahkunud prints Philipile. Kõigi nelja nimed ning sünni- ja surma-aastad on graveeritud memoriaalplaadile.