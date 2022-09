Hüvasti, Leo! DiCaprio viimane tüdruksõber jättis filmistaari maha üllatava põhjuse tõttu

The Suni andmetel on Morrone tähtsaimaks eesmärgiks oma karjääri edendamine. Ta oli lootnud, et DiCaprio aitab tal Hollywoodis kaugemale jõuda, kuid hiljuti hakkas ta aru saama, et filmistaar tahab hoopis, et Morrone jääks koduseks ja hakkaks lapsi sünnitama.

Viimastel nädalatel on levinud kuulujutud, et „Titanicu“ staar on võtnud sihikule supermodelli Gigi Hadidi. Tegemist on vägagi üllatusliku valikuga, sest heledajuukseline kaunitar on juba 27-aastane ja tal on tütar One Directioni endise liikme Zayn Malikiga. Kuid kuuldavasti soovib ka Hadid maha rahuneda ja kui kuuldused DiCaprio pereloomise soovist on tõesed, siis nad oleks ideaalne paar.