Nyusha abikaasa pettis lauljatari, aga mees on leidnud oma truudusetusele ideaalse põhjenduse

Nyusha sõnul leidis petmine aset eelmisel aastal. Samal ajal ootas ta enda ja Igori teist last. „Muidugi oli see ime, et me saime toona jälle lapse, kuid tegelikult elasime abikaasaga samal ajal meie suhtes läbi väga rasket perioodi. Meie suhtes oli toimunud suur muutus. Ma ei tahaks selle olukorra üksikasjadesse sukelduda. Ma ei taha musta pesu pesta,“ ütles ta Svetlana Bondartšuki Youtube'i saates.