Uus algus! TV3 õhtune programm läbib homme suure muutuse, uute eetrinägude seas on ka kaunis kinnisvaramiljonär

Katri Teller on naine, kelle elurõõm on lihtsalt nakatav! Katri on tuhandete südamed võitnud ühiskonnakriitiliste, vaimukate ja otsekoheste podcastidega. Kinnisvaramiljonärist finantsvabadust nautiva Katri elukogemuste pagas teeb silmad ette nii mõnelegi.

Marko Lõhmus on tuntud Star FM saatejuhina ning lisaks on ta märkimisväärse aja oma elust tegutsenud ka üritusturundusvaldkonnas. Markol on probleemidele alati lahendused olemas ning ta on väga hea meeskonnamängija, sest leiab, et just koostööst sünnib parim tulemus.