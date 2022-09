FOTO | Tubli mehetegu! Kati Murutari poeg kihlus tuntud suunamudijaga

„Ma ütlesin jah!“ hõiskab Sofia värskes postituses, kuhu ta on lisanud, et kihlumine leidis aset eile ning teemaviitest saab aru, et tegemist on väga õnneliku naisega. Paari jaoks on tegemist vägagi õnneliku aastaga, sest 8. augustil nägi ilmavalgust nende esiklaps Lucas Murutar.

Kuigi Aleksander (20) on ka ise väga tegus erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, siis on pigem Sofia (20) see, kes nende peres nii Youtubes kui ka Instagramis aina populaarsust kogub. Näiteks on tal piltide jagamiseks mõeldud platvormil üle 24 000 jälgija ning Youtubes hoiab tal silma peal 7000 kasutajat.

Aleksander on aga sünnist saadik olnud kõrgendatud meediatähelepanu all seetõttu, et on tuntud kirjaniku Kati Murutari ja kirjastaja Alo Murutari poeg. Siis, kui Aleksander oli vaid mõned päevad vana, poseeriti temaga juba ajakirjanduses.