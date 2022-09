FOTO | Teisele poole maakera põrutanud Jüri Ratas saatis oma tantsupartnerile armsa sõnumi

„Täna on rahvusvaheline treenerite päev. Minu elus ei ole olnud palju treenereid, kuid olen alati pidanud neid ka enda õpetajateks. Minu eluteele on jätnud sügava jälje korvpallitreener Robert Raamat, seda just oma tarkuse ja tasakaalukusega. Robert, Sa viisid OSK 78 poisid A-klassi Eesti meistriks, kellest paljud kuulusid ka Eesti noortekoondisesse. Veel enam, tänan Sind, et Sinu trennid ja elutõed valmistasid meid eluks ette ja on hoidnud meie tervist,“ kirjutas ta postituse juurde.