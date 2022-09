Leila Miller Eestist lahkumist ei kahetse: see oleks väga rumal

„Täna on meil kaks laulu, mis räägivad kodust ja selle tähtsusest. Meie (Leila koos toonase abikaasa, praeguse poliitiku Valdo Randperega – toim) läksime ära pedagoogilise ühiselamu korterist – meil ei olnud kodu. Kodu oli ühiselamu,“ meenutas Miller aega, kui ta 1984. aastal Eestis lahkus. Kodumaalt lahkumise põhjuseks oli avanenud võimalus välismaale saada.

Leila on arvamusel, et kodumaalt lahkumine oli õige otsus. „See oleks väga rumal, kui ma kahetseks. Ma usun, et iga inimene võiks mingid aastad elada välismaal. See on väga kasulik.“

Eestisse tagasi tulles otsustas Miller hoopis raamatupidajaks minna õppima. „Meis kõigis on mingi osa autisti, kes tahaks lihtsalt nokitseda kuskil vaikselt. Minus on see küll olemas,“ ütles ta. Hetkel tegeleb Leila aga hoopis ettevõtlusega.

Are Jaama on see inimene, kes Leila Milleri laulmise juurde tagasi tõi. Are kirjutas Leilale loo, mis talle väga meeldis. „Nüüd on minust saanud harviklaulja ehk inimene, kes laulab harva,“ ütles Miller.

Kroonika kirjutas juunis, kuidas legendaarne Leila Miller tegi Pirital väiksema seltskonna ees üle kolmekümne aasta comeback'i ja esitas ansambliga Kontor ühe oma kunagise hiti nimega „Kodu“.

1984. aastal võitis Leila Miller üleilmset tähelepanu, kui põgenes Nõukogude Eestist koos oma toonase abikaasa, praeguse riigikogu liikme Valdo Randperega Rootsi. Nende tütar Kaisa sai vanemate juurde alles pärast kaks aastat kestnud asjaajamist NSV Liidu saatkonnaga. Eesti iseseisvuse taastamise järel Leila naasis ja elab teadaolevalt Viljandis.

