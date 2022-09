FOTOD | Voldemar Kuslap tähistas Estonia teatris oma 85. sünnipäeva: legendi tulid õnnitlema kolleegid ja sõbrad

Peaaegu pool sajandit meie rahvusooperi uksepiitu kulutanud baritoni kutsus Mart Mikk koosviibimisel elavaks leksikoniks ja teadmiste allikaks: „Meie oleme kõik kusagilt lugenud põnevaid lugusid, aga tema on nendes olukordades ise kohal olnud, millest meie oleme vaid lugenud.“ Kuigi Voldemar oli õhkõrna lubaduse andnud, et ka teda kuuleb laulmas tema sünnipäeva puhul peetaval etendusel „Don Pasquale“, viis koroona hääle ja jõu pärast kahenädalast köhimist.

„Väiksemgi lootus kadus eile pärast 20 tunnist rippumist telefoni küljes,“ nendib Voldemar, kes on siiski tänulik ja rõõmus, et nii paljud inimesed teda sünnipäeva puhul meeles pidasid. „Ma olen väga õnnelik inimene, et olen saanud teha meelepärast tööd oma armsas koduteatris nii pikki aastakümneid ja saanud suhelda nii paljude meie säravate inimestega mitmes Estonia generatsioonis,“ räägib ta.