Rihannat ootab üle aastate taas suurkontsert: lauljanna esineb tuleval aasta Super Bowli vaheajal

Muusik jagas rõõmsat uudist oma Instagramis, kuhu ta postitas pildi, millega vihjas, et just tema esinebki järgmise aasta Super Bowlil. Fotol on näha, justkui hoiaks Rihanna oma käes Ameerika jalgpalli. Pildi juurde Rihanna pikka teksti ei kirjutanud ning kogu tema kommentaar piirdub vaid punktiga. Lauljanna postitus on kogunud 12 tunniga juba üle 5,4 miljoni meeldimise ja sellel on 128 tuhat kommentaari. Popstaari jaoks on Super Bowli kontsert esimene suurim esinemine pärast 2018. aastat.

Meelelahutusagentuur Roc Nation, kes kontserdi korraldamisega seotud on, postitas sama foto oma Instagrami kontole, märkis oma postituses ära Rihanna ja NFL-i. Räppar Jay-Z, kes juhib NFL-i liiga muusikalist meelelahutust, kommenteeris samuti lauljanna esinemist. „Rihanna on talent, naine, kes on igal sammul talle seatud ootusi ületanud. Väikesel Barbadose saarel sündinud inimene, kellest sai läbi aegade üks silmapaistvamaid artiste,“ sõnas räppar.

Popstaari Super Bowli kontserti kommenteeris ka NFL-i muusikajuht Seth Dudowsky. „Meil on hea meel tervitada Rihannat Apple Music Super Bowl poolajakontserdiks. Rihanna on artist, kes on kogu oma karjääri jooksul olnud kultuuriline jõud. Ootame koostööd Rihanna, Roc Nationi ja Apple Music’uga, et tuua fännide ette veel üks ajalooline vaheaja sõu esinemine,“ sõnas Dudowsky.

Varem ringlesid Ameerikas ka väited, et hoopis laulja ja laulukirjutaja Taylor Swift peaks veebruari Super Bowlil esinema, kuid eelmisel nädalal kinnitati, et Swift siiski suurel spordipeol ei esine, vahendab People.