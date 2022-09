Tüdrukutebänd Little Mess sai alguse 2019. aasta kevadel, kui Tanja Mihhailova-Saar ja Timo Vendt otsisid bändi lauljaid avaliku konkurssiga. Ansamblisse sai valitud kolm neidu: Karmel Üksvärav, Johanna-Elise Kabel ja Viktoria Sofilkanitš. Eelmisel aasta novembrist teatas Little Mess, et ansamblist lahkus Üksvärav ning tema asemel liitus tüdrukutetrioga Elise Trei. Kolm päeva tagasi avaldas Little Mess enda Instagrami kontol postituse, millega jäeti Treiga hüvasti.