„Aktuaalse kaamera“ uus ilmateadustaja on varem töötanud geograafiaõpetajana: närv on sees

„Mingi aeg tundsin, et tekkis rahutus hinge, tahaks midagi veel, midagi teistmoodi teha,“ selgitas Kajamäe-Novikov ERR-i portaalile Menu, mis teda ilmateadustajaks kandideerima pani. „Mis seal salata, närv on sees, aga pigem on see positiivne ootusärevus,“ rääkis ilmateadustaja enne esimest otse-eetrit.