Armastuse tähistamine on ilus: Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki paaripanija rääkis kaunist pulmatseremooniast

„Ma saan teile vaid öelda, et mul oli au neid paari panna. See oli niivõrd kaunis. Ma luban neil endil rohkem detaile sellest jagada, aga see oli tõepoolest eriline – armastuse tähistamine on ilus,“ sõnas kirjanik napisõnaliselt. Lopezi ja Afflecki pulm pole Shetty jaoks ainus, kus ta paaripanija rolli on täitnud. Eelmisel aastal pani ta paari Lily Collinsi ja Charlie McDowelli ning seoses Lopezi filmi „Marry Me“ pressituuriga oli ta veel nelja paari pulmas ametnik.

Varem on Jennifer rääkinud, et kõik pulmakülalised pidid allkirjastama vaikimislepingu, mille kohaselt ei tohi nad ühtegi detaili pulma kohta avaldada. „See on meie valik midagi avaldada,“ kirjutas Jennifer septembrikuu alguses sotsiaalmeedias. Lauljanna sõnas, et kõik detailid, pildid ja videod, mida ta otsustab pulmast jagada, postitab ta oma veebilehele On The JLO, kui ta on selleks valmis.