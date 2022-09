Miks te staariks ei saanud? „Armastuse maleva“ vanad näod pandi uue hooaja esitlusel piinlikkuse olukorda

Täna esilinastus värske „Armastuse maleva“ hooaeg ning kohale tulid ka tõsielusaate esimese satsi näod. Enne esimest hooaega kuulutati, et „tegemist on millegagi, mida pole Eesti telemaastik varem näinud“, kuid tegelikkus on see, et sellest saates pole siiani sündinud ühtegi staari. Kuigi mitmed neist seda olla just sooviksid.