ARVUSTUS | „Armastuse maleva“ uus hooaeg: kas meil on tõesti seda saadet uuesti vaja?

Mäletate, kui kolm sügist tagasi ilmus TV3 eetrisse mingi uus reality „Rannamaja“? Kogu vabariik ohkas ja imestas, et noored on hukas ja kuidas nii võib end ikka lolliks teha. Nüüd on samasuguseid saateid nii palju, et mitte miski enam mu silmi ei üllata. Tahaks öelda, et võib-olla imestaks siis, kui keegi sünnitama hakkaks, aga kui mu mälu ei peta, siis kunagi on ju olnud saade „Me saime lapse“.