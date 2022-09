Grete Paia helistas „Armastuse maleva“ tööst kuuldes ühele kuulsale Eesti mehele: küsisin, et mis ta arvab

Kui TV3s on ta näitlemas Henrik Normanni loodud teleseriaalis „Armastus“, mille teise hooaja võtted on käimas, siis Kanal 2s on Paia „Armastuse maleva“ uus saatejuht. Viimases asendas ta Brigitte Susanne Hunti, kes keset suve ootamatult teatas, et tema selles rollis ei jätka. Mõni nädal hiljem sai avalikkus teada, et temast saab TV3 saate „Vallalise kaunitari“ peakangelanna. Nüüdseks on selge, et ta on osalemas ka sama kanali suures sõus „Tantsud tähtedega“.