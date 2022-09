VIDEO | Ilu nõuab ohvreid: Kim Kardashiani kitsas kleit takistab tõsielustaari kõndimist

Kardashian tähistas oma moekollektsiooni avalikustamist kaunis Dolce & Gabbana sädelevas kleidis, kuid kleit piiras Kimi kõndimist niivõrd palju, et naine liikus edasi teosammul. See polnud aga ainus probleem - kitsa kleidi tõttu ei saanud Kim tavapärasel viisil trepist üles minna ja pidi järgmisele astmele saamiseks lausa hüppama.

TikTokis on levima hakanud humoorikas video tõsielutähest, mille filmis tema hea sõbranna Stephanie Shepherd. Videost tuleb ka välja, et Kardashian ei saa oma kleidiga istuda, kuna selle korsetiosa on niivõrd jäik. Seetõttu peab ta autos istumise asemel hoopis pikali heitma. Kui Kim näeb, kui pikk trepp teda ees ootab, küsib keegi tema tiimist: „Kas siin on mõnda lifti?“. Naise olukorda ei tee kergemaks kõrge kontsaga kingad, mis tal jalas on.

Ka Kardashiani fännid on kummalist videot näinud ning nende arvamused lähevad kahte lehte. Kui ühed leiavad, et Kim on tõeline moeikoon, siis teised arvavad, et Kim tegi rumala riietumisotsuse. „Jumal küll, Kim teeb mida iganes moe jaoks... ma austan teda selle eest,“ kirjutas üks fänn. „Miks inimesed seda kuningannat süles ei kanna?“ küsis teine fänn naljaga pooleks. „Need väikesed sammukesed video alguses,“ arvas järgmine fänn, kellele video Kardashianist meeldis.

Samas uuriti Kimi käest, kas tualetti kasutamine sellise kleidiga on üldse võimalik, kui raskusi on juba kõndimisega. „Kas see kleit on ikka väärt seda?“ kahtles üks kommenteerija. „Nii funktsionaalne kleit,“ leidis järgmine kriitiline fänn.

Video teosammul liikuvast ja väikeseid hüppeid tegevast Kimist sai juba vähem kui ööpäevaga üle 6,5 miljoni vaatamise kogunud. Videol on üle 870 tuhat meeldimist ja üle kuue tuhande kommentaari.