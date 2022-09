Kolumbia päritolu lauljanna Shakira ja jalgpalluri Gerard Pique lahkuminekus on aset leidnud uued pöörded. Eelmisel nädalal lõi laineid Shakira antud intervjuu ühele Ameerika ajakirjale, mille peale Pique nüüd pahane on. Samuti on välja tulnud tõeline suhete sasipundar, millest selgub, kuidas Pique oma uue tüdruksõbraga kohtus.