Kuninglik ekspert: Kate tahtis Sussexite Ühendkuningriigi visiidi ajal Meghanist eemale hoida

Sean rääkis olukorrast oma hiljutises YouTube'i videos, kus sõnas: „Kate oli tõepoolest hirmul ja tahtis, et Meghan temast eemale hoiaks. Lihtsalt selle pärast, et ta kartis, et kõik, mida nad räägivad, isegi tavaline jutustamine, võib kuidagi avalikkuse ette lekkida.“ Sean juhtis ka tähelepanu tõsiasjale, et Markle'i hea sõbranna Gayle King, kes töötab ajakirjanikuna, teadis kõigest, mis Sussexite Ühendkuningriigis viibimise ajal toimus. „Ta sai Ameerika meediale rääkida pikalt sellest, kuidas asjad just kõige paremini ei sujunud,“ lisas ekspert.

Ka kehakeeleekspert Katia Loisel leidis Seven Newsile antud intervjuus, et Meghani ja Kate'i vahel olid Windoris leinajatega kohtudes teatud pinged. Loiseli hinnangul vaatas Kate justkui Meghanist läbi. Tema sõnul nägi Kate Meghaniga suheldes välja tõrkuv, kuid prints William oli teinud märkimisväärseid pingutusi, et Meghanit ja Harryt kaasata ja nendega sidet luua. Veel ütles kehakeeleekspert, et Sussexi hertsoginna oli mitmeid kordi Kate'i poole oma pilgu pööranud, kuid printsess ei vaadanud talle otsa. Loiseli sõnul näitab see, et kahe naise vahel on tõesti jahedad suhted.