KUULA | Paneb puusad nõksuma: Elysa andis välja uue särtsaka singli „Öö kuumuses“

„Üle väga pika aja sain teha midagi oma emakeeles. See kogemus oli kindlasti väga teistsugune, sest sain töötada oma ala parimatega - Stig Rästa ja Vallo Kikasega. Eesti keeles polnud ma pikka aega laulnud, aga sain ka kiiresti aru, et tegelikult on see väga südamelähedane. Samuti olid Stig ja Vallo igati toeks, et tulemus oleks parim!“ kirjeldas Elysa oma stuudiokogemust.