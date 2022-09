Putini räpparist sõber on sattunud pahameeletormi: kas artist põgenes riigist, et ei peaks sõtta minema?

Varasemalt on Timati öelnud, et Venemaa juhtivpoliitikutele ei antud muud võimalust, kui minna sõtta. Tema sõnul kaitsevad nad seal oma riiki. „Ma armastan Ukrainat ja Ukraina rahvast,“ ütles räppar, tuntud ka kui Timur Yunusov, sel kevadel sotsiaalmeedia postituses. „Mul on väga kahju, et meid on teised osapooled üksteise vastu surunud ja et me ei suutnud kompromissi leida.“